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Müthiş düet!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Müthiş düet!

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Cansu Kurtcu ve Birol Namoğlu, "GİTMELİYİM" parçasında bir araya geliyor. Cansu Kurtcu'nun yazıp bestelediği parçanın düzenleme koltuğuna ise Gürsel Çelik oturuyor. Uzun zamandır üzerine çalıştıkları ve parça dışında fotoğraf çekimi dahil olmak üzere klibe de ekstra özen gösteren ikili yeni şarkısı önceki gün müzikseverlerle buluştu. Şarkının görsel dünyasına önem veren başarılı ikili, parçanın klibini için Kos Adası'na gitti. Romantik bir aşk şarkısında buluşan ikili "GİTMELİYİM" adlı düette Pop ve Rock sound'larını bir araya getiriyor.

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