Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında

Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir savcılığa sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.
SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
"Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Epözdemir savcılığa sevk edildi.
OFİSİNDE 150 BİN DOLAR
Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.
BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.