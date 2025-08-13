Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

ACİL DURUM ALT YAPISI OLUŞTURULACAK

Yönetmelik değişikliği ile parkların afetlere karşı nitelikli toplanma alanları olmasının önü açıldı. 5 bin metrekare ve üzeri parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılanması için zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı sağlanabilecek. İtfaiye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu konulması sağlandı. Ayrıca, helikopter iniş alanı yapımı gibi adımların usul ve esasları da belirlendi. Yine nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu park alanlarında kamuya ait sağlık tesisleri de kurulabilecek. Ayrıca, konutla birlikte ticaretin yapılabildiği parsellerde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağımsız bölüm sayısı 250'den fazla projelendirme yapılması durumunda müstakil binada aile sağlığı merkezleri yapımı zorunlu kılındı.