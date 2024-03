Avcı tuzakları kurdu

Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşılacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı Fenerbahçe'yi imha edecek planı belirledi. Deneyimli çalıştırıcı rakibin stoperlerine değil orta sahadaki Fred ve İsmail Yüksek'e baskı yaparak ikilinin arasındaki pas bağlantısını kesmeyi amaçlıyor. Avcı bu isimlere yapılacak olan baskıyla rakibin organize paslarla hücum etmesini engellemeyi planlıyor.

SON SİLAHI DURAN TOPLAR

Deneyimli hoca çok fazla hücuma çıkan Osayi ve Ferdi'nin arkasına da Trezeguet ve Edin Visca gibi hızlı kanat oyuncularını kaçırarak sonuca gitmeyi düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın maçı kazanmak için başvuracağı son silahı ise duran toplar.. Hafta boyunca antrenmanlarda bu konunun üzerinde duran tecrübeli çalıştırıcının korner ve serbest vuruşlardan gol bularakrakibini yıkacak.

ORSIC'İN İLK HEYECANI

Fırtına'da uzun süreli sakatlığını atlatan Mislav Orsic'in Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. 30 yaşındaki Hırvat oyuncu süre bulması halinde ilk maçına taraftarı önünde oynanacak derbide çıkmış olacak.

MEHMET CAN AYDIN ŞOKU

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadığını açıkladı. Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Bordo-Mavili formayla 22 maça çıkan Mehmet takımına skor katkısında bulunamadı.