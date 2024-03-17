Arda vurdu yılın golü direğe takıldı

LA Liga'da lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 yendi. Real'de Vinicius Junior 4 ve 64'te, Carvajal 18'de ve Brahim Diaz 61'de fileleri sarstı. Real Madrid'de Arda Güler, 85'te oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki milli futbolcumuz 90+3'te orta sahadan kaleye vurdu, top üst direkten geri geldi. Bu şut çok konuşuldu.

CARLO ANCELOTTı'DEN ÖVGÜ

Arda Güler'in direkten dönen şutuyla ilgili konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, oyuncusuna övgü yağdırdı. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler büyük bir yetenek. Golü atamaması önemli değil, o şut bizim için goldü. Bu şutu her oyuncu deneyemezdi. 19 yaşında, kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm" dedi.