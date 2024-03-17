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Altın vuruş

Yargıtay “Düğünde takılan takılar kimin hakkıdır” tartışmasında emsal karar verdi. “Altınlar kime takıldıysa onundur” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Altın vuruş

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Türkiye'de yıllardır tartışılan, daha doğrusu tek taraflı düşünülen bir konuda emsal bir karar çıktı. Evli çiftler arasında çeşitli nedenler ile yaşanan ayrılıklarda, takılar genelde kadının hakkıdır inancı yaygındı. Ancak erkeklerin de takılarda hakkı olduğuna dair Yüksek Mahkeme, kararını açıkladı.

KİŞİSEL KULLANIM
Avukat Selin Kırhan, "Düğünlerde takılan ziynetler artık cinsiyetle sınırlı olmayacak. Eskiden sadece kadınlara ait olduğu düşünülen bir uygulama vardı, ancak Yargıtay son içtihat değişikliğiyle bu durumu güncelledi. Bu değişiklik belki de yeni evli çiftler arasında bir heyecan yaratacak. Yargıtay'ın yeni kararı şu: Geline takılan takılar gelinin malı olacak, damada takılanlar ise damadın malı olacak. Tek belirleyici kriter ise kişisel kullanıma uygun olması. Yani, kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Diğer taraftan, damada takılan para, altın vb. şeyler ise damadın olacak" ifadesini kullandı.

Takıların kime takıldığı, özellikle düğün videoları ve fotoğrafları incelenerek belirlenecek. Liste, uzman bir kuyumcu bilirkişi tarafından raporlanıp hangi takının kime ait olduğu tespit edilecek.

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