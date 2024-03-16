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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a konuştu: Güzel günler yaşatacağız

“Yeniden şampiyonluğa koşacak bir sezon yaşamak istiyoruz.” diyen Doğan, bazı futbolcularla da sözleşme imzaladıklarını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’a konuştu: Güzel günler yaşatacağız

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Doğan,"Trabzonspor'un şu anki konusu ligi 3. bitirmek ve kupayı alabilmek." dedi. Doğan transferle ilgili de "İmza atan oyuncular da var imza atma aşamasında olan oyuncular da var. Ciddi anlamda görüştüğümüz oyuncular da var. "diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin açıklamaları ile ilgili de "Ali Koç gereken açıklamayı yaptı. Fenerbahçe ile aramızda problem yok. Açıklamaların da bizimle alakalı olmadığı belirtildi zaten. Uzatılması gereken bir konu değil. Biz sadece 3 puana odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan,"Fenerbahçe maçına özel prim verilecek mi?" sorusuna da da "Fenerbahçe ve Galatasaray maçı için ayrılmış özel bir prim yok." yanıtını verdi. Doğan, "Yeniden şampiyonluğa koşacak bir sezon yaşamak istiyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

VAR BİZE FARKLI ÇALIŞIYOR
Doğan, VAR sistemi ile ilgili "Birçok pozisyonda farklı uygulanıyor. İstanbul'daki bir maçta en ufak bir pozisyonda, ayağının ucundaki hafif bir sürtmeye VAR, kaç pozisyon geriye dönüp devreye giriyor. Trabzonspor'da Onuachu'nun tekmeyle kolunun kırıldığı pozisyonda VAR devreye girmiyor." dedi.

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