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Juninho hamlesi: Samet Aybaba Almanya'da Karabağ'ın Brezilyalı yıldızını izledi

Beşiktaş’ın tecrübeli isminin canlı izlediği Sambacı’yı çok beğendiği ve yönetime sunacağı öğrenildi. Çıkacak karara göre Beşiktaş’ın sezon sonu Azerbaycan ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Juninho hamlesi: Samet Aybaba Almanya’da Karabağ’ın Brezilyalı yıldızını izledi

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Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da bu doğrultuda Almanya'ya giderek Dortmund- PSV ve Bayer Leverkusen- Karabağ maçlarını canlı izlemişti. Aybaba'nın Leverkusen- Karabağ maçında Azerbaycan temsilcisinin Brezilyalı forveti Juninho'yu çok beğendiği öğrenildi.

Sambacı'nın etkili performansı ve attığı golle Aybaba'nın dikkatini çektiği belirlendi. Deneyimli futbol adamının İstanbul'da bu ismi yönetime sunacağı ifade edildi. Yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonu harakete geçileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Azeri ekibiyle 43 maça çıkan Juninho söz konusu karşılaşmalarda 23 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın kontratı 2026 yılında sona erecek.

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