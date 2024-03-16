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Anneler cennetin kapısıdır

Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Anneler cennetin kapısıdır

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"Biz insana ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme." (Ankebut, 8).

Bu ayet sahabeden Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas (RA) hakkında indi. Hz. Sa'd'ın annesi putperestti. Annesi, oğlunu İslam'dan döndürmek için çok ısrar etti. Hz. Sa'd dinlemeyince annesi açlık grevine başladı. İki gün boyunca yemek yemedi, su içmedi. Müthiş rahatsızlandı. Gayesi, Hz. Sa'd'ı zorlamaktı. Ama Sa'd hiç geri adım atmadı. Kadın, Hz. Sa'd'ın dönmeyeceğini anlayınca boykotu bıraktı. İşte bu ayet bu nedenle indi. Yüce Allah; bu hâldeki annelere iyilikle muamele etmeyi emrediyor. İyilik edecek ama dine aykırı emirlerini dinlemeyeceksin. Bu bile kendi başına anneye verilen değeri anlatmaya kâfi olur.

ANNE BEDDUASI
Elbette haksız hiçbir beddua tutmaz. Ama haklı, mağdur olan bir annenin bedduasına engel hiçbir şey de olmaz. Onların bedduasını değil, duasını almak lazım.

BURNU SÜRÜNSÜN
Hz Peygamber (SAV) mescitte minbere çıktığında üç kez üst üste "Amin" dedi. Daha sonra da şöyle açıkladı: "Ben minberdeyken Cebrail geldi ve 'Ramazan ayı gelmesine rağmen içki gibi günahları işlemeye devam eden adamın burnu sürünsün' dedi, ben de 'Amin' dedim. 'Anne veya babasından biri veya ikisi yanında ihtiyarlamasına rağmen onların duasını alamayan ve cennete giremeyen adamın burnu sürünsün' dedi, 'Amin' dedim." Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Bilenler ve hakkını verenler için.

ANNESİNİ TAŞIYAN ADAM
Hz. Aişe (RA) Kâbe'nin avlusunda sırtında annesini taşıyan birini görür. Adam büyük bir heyecanla annesini taşıyor ve tavaf ettiriyor. Manzarayı gören Hz. Aişe, Peygamberimize "Bu adam bu hâliyle bu kadının hakkını ödemiş midir?" diye sorar. Hz Peygamber (SAV) "Hayır, kendisini doğuran kadının bir sancısının hakkını bile ödememiştir" buyurur. Anne hakkı o kadar fazladır.

EN SEVİMLİ İBADET
Sahabeden biri sordu: "Ey Allah'ın elçisi, Allah katında en makbul ibadet nedir?" Efendimiz cevap verdi: "Vaktinde kılınan beş vakit namaz ve baba ile anneye iyilik."

RIZKIN ARTMASINI İSTİYORSAN
Efendimiz şöyle buyuruyor: "Kim ömrünün uzamasını (bereketlenmesini veya ilahi takdir esnasında fazlalaşması yönünde hüküm verilmesini) istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin. Kim de rızkının artmasını istiyorsa baba ve annesine iyilik etsin."

KEŞKE SAĞ OLSAYDI
Hz. Peygamber (SAV) bir ara içinde hissettiği bir özlemi sahabesiyle şöyle paylaşmıştı: "Keşke anne ve babam veya ikisinden biri sağ olsaydı, ben de namaz kılıyor olsaydım. Anne ve babam o anda bana seslenselerdi ve 'Muhammed, Muhammed!' deselerdi. Ben de onlara beklemeksizin namaz içindeyken 'Efendim, efendim' deseydim." Aslında bu hadis bile Hz. Peygamber'in anne ve babaya karşı duyduğu büyük özlem ve sevgiyi göstermeye yeterlidir.

ANNEMİN HAMALIYIM
Öyle diyor Kâbe avlusunda annesini sırtında taşıyan adam. Bu manzarayı gören Halife Ömer seyrediyor. Adam annesiyle koşar adım tavaf yaparken sürekli böyle diyor: "Ben annemin hamalıyım." Hz. Ömer sessizce şöyle mırıldandı: "Keşke benim de annem olsaydı da onu sırtımda gezdirip 'Ben annemin hamalıyım' deseydim."

BİR AYET
"Müminler, emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir." (Mü'minun, 8)

BİR HADİS
"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur." (Buhari, Savm, 8)

BİR SÜNNET
Yemeğe "Bismillah" deyip başlamak ve bitince de "Elhamdülillah" demek.

BİR ESMA
El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar olan.

SORU - CEVAP
Ramazanda gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mı?
Oruç, imsaktan iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Orucun geçerli olması için, "niyet etmek ve orucu bozacak şeylerden kaçınmak" şarttır. Gündüzleri çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak kastıyla uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

Yarışmalardan kazanılan para haram mı?
Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışmaysa ve televizyon ya da bir sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir.

Sabah namaz vakti girince ezanı duymasam da namaz kılabilir miyim?
Sabah namazının vakti "imsak" vaktiyle girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.

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