UEFA Başkanı Alexander Ceferin İstanbul’da

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti. UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu maçı izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi.

Tekne ile stadyuma gelen Ceferin ile Koç, taraftarların arasından yürüyerek protokol tribününden giriş yaptı. Ceferin öğlen saatlerinde ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. Öte yandan dün geceki karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile TFF yöneticisi Hamit Altıntop da tribünden izledi.