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Pazarlamada devrim yaratacak adımlar

Yapay zeka (AI) teknolojileri mobil ölçümleme alanında da yer almaya başladı. Bu durum, uygulama pazarlamacılarına karar alma sürecinde değerli öneriler sunabilecek gelişmiş ölçümleme çözümlerinin de kapısını açıyor...

Timur Sırt Timur Sırt takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Pazarlamada devrim yaratacak adımlar

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Yapay zeka (AI) teknolojileri, reklam üretimi, satın alma ve yayınlama iş akışlarını baştan sona değiştirecek ve bu süreçlerin otomasyonunu sağlayarak daha verimli, etkili ve kişiselleştirilmiş reklam stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanıyacak. Adjust Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü Başak Zerman, yapay zekanın pazarlama alanında en önemli etkileri ve dönüşümlerini 10 maddede anlattı:

VERİ ANALİZİ VE KARAR VERME
Yapay zeka, büyük veri setlerini hızla işleyebiliyor ve pazarlama stratejileri için değerli içgörüler sunuyor. Bu, pazarlamacıların eğilimleri öngörmelerine, müşteri davranışlarını daha iyi anlamalarına ve daha etkili kararlar almalarına yardımcı oluyor.

OTOMASYON VE VERİMLİLİK
Yapay zeka, pazarlama kampanyalarının yönetimi, müşteri hizmetleri ve tekrar eden görevler gibi alanlarda otomasyon sağlayarak, insan hatalarını azaltıyor ve operasyonel verimliliği artırıyor. Bu, pazarlama ekiplerinin daha stratejik görevlere odaklanmasına ve daha yaratıcı olmalarına olanak tanıyor.

PERFORMANS ANALİZİ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Yapay zeka, kampanya performansını sürekli izleyerek performans iyileştirmeleri için gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapabiliyor. Bu, sürekli öğrenme ve adaptasyon sağlayarak reklam kampanyalarının etkinliğini artırıyor.

GERÇEK ZAMANLI SATIN ALMA
PROGRAMATİK REKLAMCILIK: Yapay zeka, programatik alım-satım platformları aracılığıyla, reklam alanlarının gerçek zamanlı olarak satın alınmasını ve en uygun hedef kitlelere yönlendirilmesini sağlıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MÜŞTERİ DENEYİMLERİ: Yapay zeka, müşteri verilerini analiz ederek, bireylerin tercihleri, davranışları ve geçmiş alışveriş geçmişlerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve içerik sunma konusunda pazarlamacılara yardımcı oluyor. Bu, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırırken, dönüşüm oranlarını da yükseltiyor.

YARATICI TASARIM DİNAMİK FİYATLANDIRMA: Yapay zeka, rekabet, talep ve müşteri davranışları gibi faktörlere dayalı olarak dinamik fiyatlandırma stratejileri geliştirebiliyor. Bu, şirketlerin gelirlerini optimize etmelerine ve piyasa koşullarına hızla uyum sağlamalarına olanak tanıyor.

İÇERİK OLUŞTURMA VE YÖNETİMİ: Yapay zeka, içerik oluşturma süreçlerinde de devrim yaratıyor. Özgün içerik üretimi, içerik optimizasyonu ve içerik dağıtım stratejilerinde önemli bir rol oynuyor.

YARATICI REKLAM TASARIMLARI: Yapay zeka, metin yazarlığından görsel tasarıma kadar çeşitli yaratıcı süreçleri destekliyor. Öğrenme algoritmaları kullanarak markanın kurumsal kimliğine ve tarzına uygun reklam tasarımları oluşturabiliyor.

DİJİTAL REKLAMCILIK: Yapay zeka, hedefleme ve reklam yerleşiminde daha yüksek doğruluk ve etkinlik sağlıyor.

GELİŞMİŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ: Yapay zeka destekli chatbotlar ve sanal asistanlar, 7/24 müşteri desteği sağlayarak, müşteri sorularına anında yanıt veriyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Aynı zamanda, müşteri hizmetleri maliyetlerini azaltıyor.

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