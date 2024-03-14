Erkekler estetik yaptırmasın!

Sahnelerin başarılı isimlerinden Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte önceki gün Maslak'ta bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde eğlenmek için geldiğini söyleyen Bengü, çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi. Günlerdir tartışılan erkeklerin 'estetik' yaptırması ile ilgili düşüncelerini paylaşan Bengü, "Herkesin kendi düşünceleri var ama yaptırmasalar daha iyi olur. Estetiğe karşı değilim ama erkeklerde pek güzel durmuyor" şeklinde konuştu. Bayram tatili planları yapıldı mı?" sorusuna ise cevap veren Bengü, "Tatil planımız yok, çalışıyor olacağım" ifadelerini kullandı.

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