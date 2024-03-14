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Buruk'a Lazio kancası: İtalyan devi geniş listeye Galatasaray'ın hocasını aldı

Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Lazio, gözünü Okan Buruk’a dikti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabiani, Buruk ile ilgili rapor hazırlığında. Önceliği Cimbom olan Buruk’a teklif gelmesi sürpriz olmayacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
Buruk’a Lazio kancası: İtalyan devi geniş listeye Galatasaray’ın hocasını aldı

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Galatasaray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir teknik direktör arayan İtalyan devi Lazio, Aslan'ın hocasını listesine aldı.

GENİŞ LİSTEDE ADI VAR
Bilindiği üzere 2021'de göreve gelen Maurizio Sarri, istifa ederek Lazio'dan ayrıldı. Serie A ekibinin başkanı Claudio Lotito'nun birçok teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ve geniş listeye Okan Buruk'u da aldığı belirlendi. Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin bir süredir Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve hazırlayacağı raporu Lotito'ya sunacağı öğrenildi.

BURUK'UN ÖNCELİĞİ BELLİ
Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Önceliği olarak gördüğü Cimbom'u ilk sezonunda şampiyonluğa taşıyan Buruk'un uzun vadede Avrupa'da bir takımı çalıştırmaya sıcak baktığı biliniyor. Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 46 maçta, 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Buruk, maç başına 2.35 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca G.Saray, 79 puanla ligde zirvede.

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