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Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Bakırköy’de geçide çarpan TIR’ın dorsesi otomobilin üzerine devrilince 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan TIR şoförü, “Uyarı tabelasını görmedim” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Bakırköy’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

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Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında Mehmet Fettahoğlu'nun yönetimindeki 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin hayatlarını kaybetti.

Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat düşük köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoför ifadesinde, "Tabelaları görmedim" dedi.

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