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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 11:46 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 11:46

Bakırköy TIR Kazası olayında TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı!

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Marmaray geçidine çarpan TIR’ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi. 1'i çocuk olmak üzere otomobilde bulunan 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü'nün 'Tır'ajik savunması ortaya çıktı. Şoförün ilk ifadesinde “Uyarı tabelasını görmedim” dediği kayıtlara geçti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında Mehmet Fettahoğlu'nun yönetimindeki 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin hayatlarını kaybetti.

Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat düşük köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoför ifadesinde, "Tabelaları görmedim" dedi.

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