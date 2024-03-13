Almanya’da Boey tartışması

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, yeni takımında beklenilen çıkışı sergileyemedi. Bundesliga'da 2 maçta forma giydikten sonra sakatlanan Fransız sağ bek yeniden kadroya dahil oldu ancak Mainz maçını yedek kulübesinden izledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'e uygunluğu kulüp içinde sorgulanır oldu. Bu durumun, futbolcunun Bavyera ekibindeki süresini kısaltabileceği savunuldu. Oyuncunun hızı ve temposundan memnun olunduğu ancak teknik ve taktik açıdan yetersiz göründüğü belirtildi. Fransız futbolcuya, gelecek sezon takımdaki futbolcular ile gireceği forma rekabetinde fazla şans tanınmıyor.