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Trabzon Başkan Yardımcısı Taner Saral Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu: Tepkimiz çok sert olacak

Fenerbahçe maçı öncesinde konuşan Fırtına’nın başkan yardımcısı Taner Saral, “Hakem hatası istemiyoruz. Hata olursa tepkimiz çok sert olacak” dedi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Trabzon Başkan Yardımcısı Taner Saral Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu: Tepkimiz çok sert olacak

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Trabzon Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe maçı öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

Saral, "Madem 'Şampiyon olacağım' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar" dedi.

TFF'ye de çağrıda bulunan Saral, "Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon birçok maçını 'Şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'Hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'Bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Sonucu etkileyecek hakem kararı istemiyoruz. Tepkimiz buna göre olacak" dedi.

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