Ramazan ayında en uzun orucun tutulacağı yer İzlanda’nın Reykjavik kenti oldu!

Müslümanlar, farklı ülkelerde ramazan ayına 11 Mart Pazartesi ya da bir sonraki gün başlamaya hazırlanırken, oruç tutma süreleri ülkelerin ekvatora yakınlıklarına göre değişecek. Dünya'da Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsiminin yaşandığı, gece ile gündüzün eşit olduğu 20 Mart bahar ekinoksuna denk gelen bu ramazanda, kutuplara en yakın noktalardaki yerleşim merkezlerinde orucun ilk ve son günleri arasında 2 saate yakın fark gözlemlenecek.

Diğer yandan ekvatora yakın bölgelerde oruç süresi, ramazan ayının genelinde 13 saatin biraz üzerinde olacak. 2019'da Grönland'da oruç süresi 20,5 ile rekor olmuştu. Şimdi ise en uzun oruç, ramazanın muhtemel son günü 9 Nisan'da İzlanda'nın Reykjavik kentinde 16 saat 36 dakika olarak tutulurken, en kısa oruç da yine aynı gün Şili'nin Punta Arenas bölgesi ile Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 12 saat 51 dakika olacak. Buna göre, bu yıl dünya üzerindeki farklı konumlarda yaşayan Müslümanların oruç tutma süreleri arasındaki fark 4 saati geçmeyecek. Türkiye'de ilk imsak yarın saat 04.52'de, ilk iftar da 18.13'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.02'de, son iftar ise 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.