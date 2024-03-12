İstihdam rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2024'ün Ocak ayında işsizlik oranı, Aralık ayına göre 0.2 puan artarak yüzde 9.1'e çıktı. Erkeklerde işsizlik Aralık ayına göre 0.4 puan artarken, kadınlarda işsizlik 0.3 puan azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 binle tarihi zirveye çıktı. Aralık ayında erkek istihdamındaki artış 3 binde kalırken, kadın istihdamındaki artış 157 bin olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı da yüzde 49'la tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" derken; Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da "İstihdam sayımız özellikle kadın istihdamında yaşanan artışın etkisiyle 32 milyon 222 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.