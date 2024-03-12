Gazze kasabı Netanyahu Ramazan demedi, katliama devam etti

İsrail, Ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'ni gece boyunca havadan, karadan ve denizden olmak üzere bombalarken, saldırılar sırasında başta kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gece boyu saldırılar devam etti. Han Yunus ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail güçleri, Refah kentinin Selam Mahallesi'nde Mısır sınırı yakınındaki tarım arazilerini bile yerle bir etti. Öte yandan sağlık ekipleri, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan Filistinli "Aşur" Ailesi'ne ait evin enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin cansız bedenini çıkardı, naaşlar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.