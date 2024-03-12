Ay-Yıldız’a komşu oldu

İsveç'in resmi NATO üyeliği, göndere çekilen bayrakla tamamlandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, törene katıldı. Söz konusu bayrağın, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin bayrağının yanına çekilmesi, "Türkiye'ye teşekkür" olarak algılandı.

İsveç, bu törenle 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katıldı. İsveç Başbakanı Kristersson, "Biz sizi, siz de bizi seçtiniz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" ifadesini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI İLE YAN YANA

İsveç Başbakanı Kristersson, bayrak törenine katıldı. "Biz sizi, siz de bizi seçtiniz" açıklaması yaptı.