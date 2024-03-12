PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ay-Yıldız'a komşu oldu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Ay-Yıldız’a komşu oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsveç'in resmi NATO üyeliği, göndere çekilen bayrakla tamamlandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, törene katıldı. Söz konusu bayrağın, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin bayrağının yanına çekilmesi, "Türkiye'ye teşekkür" olarak algılandı.

İsveç, bu törenle 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katıldı. İsveç Başbakanı Kristersson, "Biz sizi, siz de bizi seçtiniz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" ifadesini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI İLE YAN YANA
İsveç Başbakanı Kristersson, bayrak törenine katıldı. "Biz sizi, siz de bizi seçtiniz" açıklaması yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Savcılık harekete geçti
Tarım Kredi Grubu
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Rabb’inize namaz sözü verin
İnsani Yardım Vakfı
Deprem yerine afet sigortası! Yeni çalışma başladı: Kapsamda neler olacak?
Başkan Erdoğan’dan şehit aileleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
Soykırımcı İsrail’den skandal! 1967’den beri ilk kez Babul Esbat bölgesinde Mescid-i Aksa’nın çevresine dikenli tel çekildi
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
Zirvede hakem kavgası! Galatasaray’ın TFF’ye tepkisine Fenerbahçe Takvim.com.tr’nin sorusuyla cevap verdi: “Türk hakemlerine güveniyoruz!”
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA