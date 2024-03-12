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Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini Kalyon üstlendi!

Romanya’da Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlenen Kalyon İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, ‘Teknik üstünlük ve yurt dışında da tecrübe gerektiren kritik altyapı projelerine talibiz’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini Kalyon üstlendi!

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Yurt içinde birçok dev projeyle adından söz ettiren Kalyon Holding, yurt dışı yatırımlarıyla da küresel bir şirket olma yolunda ilerliyor. Kalyon İnşaat, halen yurt dışında yürüttüğü 4 projenin yanı sıra birçok ülkeyi de yakın takibe almış durumda. Şirketin geçen yıl Haziran ayında Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz ile sözleşme imzalayarak yatırımına başladığı Avrupa'nın en büyük boru hattı projesi Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı hızla ilerliyor.

ÇALIŞMAYA DEVAM
SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian ve üst düzey yöneticileri, Kalyon İnşaat'ın projelerini yerinde görmek için Türkiye'ye geldi. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette, Romen ekip şirketin hayata geçirdiği birçok projeyi inceleme fırsatı buldu.

Yapımında Kalyon'un da yer aldığı BOTAŞ'a ait olan Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Silivri açıklarındaki platformlarda inceleme yapan ekip, proje karşısında heyecanını gizleyemedi. Romanya'daki projenin yaklaşık 500 milyon euroluk yatırımla hayata geçirileceğini söyleyen Kalyoncu, "İnşaat ve enerji konusundaki bilgi ve deneyimimizin yanı sıra mühendislik ve büyük proje yönetme yeteneğimizi bu projeyle Avrupa'ya taşımanın gurunu yaşıyoruz. İştiraklerimizle Romanya'da bu tarz önemli projelere dahil olmaya devam edeceğiz. Buradan kazandığımız yetkinliği farklı ülkelere de taşımak ve bayrağımızı oralarda da dalgalandırmak istiyoruz. Bu inanç ve hedefle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Halen yürüttükleri toplam büyüklüğü 20 milyar doları bulan, 25 dev projenin ağırlığının yurt içinde olduğu bilgisini veren Kalyoncu, uluslararası arenada birçok ülkeyi yakın takibe aldıklarını söyledi. Kalyoncu, "Katar'da doğalgaz depolama tesisi için ihaleye katılacağız. Makedonya'da bir otoyol işini yakından takip ediyoruz. Özbekistan'da da girişimlerimiz var. Cezayir'le ilgileniyoruz. Zor işleri seviyoruz. Üst yapı gibi işlere değil de daha çok kritik altyapı projelerine talibiz" diye konuştu.

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