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Mertens ile 1 yıl daha

G.Saray, Dries Mertens ile kontrat uzatmak için harekete geçti. Futbolu bırakmak isteyen Belçikalı yıldızın menajerini İstanbul’a davet eden Cimbom’un, Mertens’i ikna etmeye çalışıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Mertens ile 1 yıl daha

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Gelecek sezon için çalışmalara başlayan ve Fernando Muslera'yı yeni kontrata ikna eden Galatasaray'ın Belçikalı yıldız Dries Mertens için de düğmeye bastığı ortaya çıktı.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve futbolu bırakmayan isteyen 36 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi, yıldız ismin menajerini İstanbul'a davet etti. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı futbolcu ile 1 yıl daha devam etmeyi planlıyor. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli maestronun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

28 GOLE KATKI YAPTI
Sarı-Kırmızılı formayla 74 maça çıkan Mertens, 14 gol atarken, 14 de asist üretti. 28 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcu, lider vasfı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından tercih ediliyor.

MERTENS İÇİN TEREDDÜT ETMEYİZ
Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sporting Hasselt'in Başkanı Sam Kerkhofs, "Mertens'i, yeniden Belçika'da oynarken göreceğimizi sanmam. Belki futbolu bırakabilir. Bir fırsat çıkarsa, onu almak için hiç tereddüt etmeyiz" dedi.

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