İşte Icardı’nin oyuncakları

Geçen sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, bu sezon da takımı adına en skorer isimlerin başında geliyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Tangocu, bu kez İtalya'daki araba koleksiyonu ile şov yaptı. Kızı ve büyük aşkı Wanda Nara ile birlikte olduğu anların videosunu paylaşan Icardi, lüks arabalarını görücüye çıkardı. Icardi'nin, direksiyon başına geçen Nara'ya aracı nasıl park edeceği konusunda yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. Cimbom'da yılllık 10 milyon Euro kazanan yıldız golcünün araçları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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