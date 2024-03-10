Babasının anma töreni yerine maça gitti: Rasim Öztekin’in kızı Pelin’den şok paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı

Sahnelerin usta ismi Rasim Öztekin, 3 yıl önce hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu taşıyan Öztekin'in ani vefatı herkesi derinden etkiledi. 62 yaşındaki sanatçı, sanat camiası tarafından unutulmadı.

Öztekin'in rol aldığı 'Seksenler' dizisinin kadrosu, dün oyuncunun vefat yıl dönümünde anma gecesi düzenledi. Birbirinden ünlü isimler programa katılarak sahnede konuşma yaparken, gözler Öztekin'in kızı oyuncu Pelin Öztekin'i aradı. Ancak Öztekin katılmadı.

Çünkü Pelin Öztekin'in Galatasaray- Çaykur Rizespor maçına gittiği görüldü. Öztekin tepki çekince sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. "Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im" notunu ekledi. Pelin Öztekin'in geceye katılmayıp maça gitmesi ise birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti.