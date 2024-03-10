25 yıllık kariyer taçlandı!

Süper model Tülin Şahin, önceki gün 'Dünyanın En İyi Sekiz Üniversitesi' arasında yer alan Columbia Üniversitesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği panele konuşmacı olarak katıldı. Hindistan'ın Mumbai kentindeki Columbia Global Center'da düzenlenen etkinliğe annesinin rahatsızlanması sebebiyle gidemeyen Tülin Şahin, dünya çapındaki etkinliğe video konferans yöntemiyle dahil oldu.



Amerika'nın en saygın ve güçlü avukatları arasında yer alan Gloria Allred'in ardından konuşmasını gerçekleştiren top model Tülin Şahin'i; Columbia Üniversitesi'nin öğrencileri, profesörler, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve dünyanın dört bir yanına yapılan online yayınlarla katılımcılar dinledi.

Meslek hayatının 25. Yılı'nı kutlayan dünyaca ünlü model Tülin Şahin konuşmasını, 'Sınırları ve Engelleri Aşmak' ve 'Dayanıklılık ve Değişim' konu başlıkları altında gerçekleştirdi. Şahin, konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir" sözleriyle başlarken, Mevlana'nın, "Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözleriyle bitirdi.