TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüpler istemedi play-off iptal oldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, play-off sistemi hakkında, "Lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Avrupa Ligi'ne katılıyor. Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdik. Hypercube şirketine Süper Lig'de play-off olup olmaması konusunda çalışma yaptırmıştık. Kulüplerimiz şartları uygun görmedikleri için de gündemimizde play-off yok. Hedeflerimizden biri de Süper Ligi 18 takıma düşürmek. 18 takıma olunca da play-off olmayacak. Bu yıl 4 takım, önümüzdeki sezon 4 takım, bir sonraki sezon da 3 takım düşecek ve ligimiz ideal halini alacak" dedi. Büyükekşi, kadın futbolunda da ezber bozacaklarını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN