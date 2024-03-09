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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüpler istemedi play-off iptal oldu

Süper Lig için playoff sisteminin gündemde olmadığını söyleyen Mehmet Büyükekşi, “Kulüplerimiz uygun görmedi. Hedefimiz ligi 18’e takıma düşürüp yola play-off olmadan devam etmek” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüpler istemedi play-off iptal oldu

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, play-off sistemi hakkında, "Lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Avrupa Ligi'ne katılıyor. Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdik. Hypercube şirketine Süper Lig'de play-off olup olmaması konusunda çalışma yaptırmıştık. Kulüplerimiz şartları uygun görmedikleri için de gündemimizde play-off yok. Hedeflerimizden biri de Süper Ligi 18 takıma düşürmek. 18 takıma olunca da play-off olmayacak. Bu yıl 4 takım, önümüzdeki sezon 4 takım, bir sonraki sezon da 3 takım düşecek ve ligimiz ideal halini alacak" dedi. Büyükekşi, kadın futbolunda da ezber bozacaklarını söyledi.

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