Prens William, 4. Baron Jacob Rothschild’in oğlu olduğu iddiası Avrupa medyasında gündem oldu!

Dünyanın en güçlü adamlarından biri olarak gösterilen Jacob Rothschild, 26 Şubat'ta hayatını kaybetti. Şimdi onunla ilgili ortaya atılan bir iddia Avrupa medyasında gündem oldu. İddiaya göre Prens William, Jacob Rothschild'in oğlu. Prenses Diana'nın yaşaıdğı günlerde Jacob Rothschild'le yakın olduğunu bilmeyen yok. Ancak bu iddia, Polonya İstihbarat Servisi tarafından da doğrulandığına dikkat çekildi.



GERÇEĞİ GİZLİYORLAR

Amerikalı gazeteci ve araştırmacı Benjamin Fulford, Polonya istihbarat teşkilatı içinde iyi konumdaki birkaç kaynağıyla görüştüğünü belirterek, "Prens William, Jacob Rothschild'in oğlu olduğunu kabul ettiler. Hatta ellerinde belgelerinin de olduğunu söylediler" dedi. Polonya Hükümeti, iddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken bazı hükümet yetkililerinin bu iddianın doğru olduğunu kabil ettiği de medyaya yansıdı. Bu arada İngiliz Kraliyet ailesiyle ilgili son dönemde ortaya atılan iddiaların, bu gerçeği gizlemek için olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değil.

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