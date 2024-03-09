Engelleri aşan başarılar: Filiz Duman Sever, 24 yılda 50 engelli öğrencinin hayatına dokundu

Gümüşhane'de öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Filiz Duman Sever (47), serebral palsi hastalığı geçirdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı köyde sosyal yaşamda ve okulda engeli olan tek kişinin kendisi olduğunu düşünüp üzüldü.

Kendisi gibi çok sayıda engelli çocuğun olduğunu öğrendikten sonra onların hayatına dokunmak için öğretmen olmaya karar verdi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olan Sever, yüksek lisans yaptı.

50 engelli öğrencinin hayatına dokunan öğretmen, İzmir'de Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi anasınıfında görevine devam ediyor. Sever, "Anne ve babamın erken tedaviye başlaması nedeniyle bugünlere gelebildim. Bu nedenle öğretmen olup çocukların hayatına dokunmak istedim" dedi.

Ceyhan TORLAK