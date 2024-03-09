Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanmasına yönelik bir niyet olursa elimizden geleni yapmaya hazırız. Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ukrayna'nın bütünlüğünü destekliyoruz. Savaşın sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. 3 başlık önemli. Gıda güvenli, esir takası ve seyrüsefer. Başkan'la bu konularda aynı düşündeyiz. Adımlar atmamız lazım. Ümitsiz değiliz. Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için gayretlerimizi artırma konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu.



ERDOĞAN'A MİNNETTARIM

Zelenski "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hep savundu. Hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için kendisine minnettarım" diye konuştu



BU SON SEÇİMİM

Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile de bir araya geldi. 31 Mart'taki seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.