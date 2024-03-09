SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi. “Rusya- Ukrayna arasında bir mutabak sağlanması için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bir araya geldi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanmasına yönelik bir niyet olursa elimizden geleni yapmaya hazırız. Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ukrayna'nın bütünlüğünü destekliyoruz. Savaşın sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. 3 başlık önemli. Gıda güvenli, esir takası ve seyrüsefer. Başkan'la bu konularda aynı düşündeyiz. Adımlar atmamız lazım. Ümitsiz değiliz. Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için gayretlerimizi artırma konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A MİNNETTARIM
Zelenski "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hep savundu. Hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için kendisine minnettarım" diye konuştu

BU SON SEÇİMİM
Başkan Erdoğan, TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile de bir araya geldi. 31 Mart'taki seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu Bden B+ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı
Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Uzmanlardan Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı
Galibiyetin perde arkasını açıkladı: İsmail Kartal öğrencilerine SG. Gilloise’yi ezberletti! Sonra da zafer geldi
Turgut Altınok’tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun
ÖZEL | Okan Buruk’tan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! Saçlarını gördüğümde...
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu
Galatasaray’dan Rize’ye yarım düzine gol! Zirveye Demir’ledi!
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP’li İmamoğlu’nun ’sıfırdan metro’ yalanını çürüttü: Algı ve yalanlarınız gerçeği örtemez
SON DAKİKA