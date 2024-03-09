SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Avrupa fatihi Fenerbahçe

Avrupa’da oynadığı 13 maçın 11’ini kazanan Fenerbahçe, tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını (%84.6) yakalayan Türk takımı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Avrupa fatihi Fenerbahçe

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe (%84.6), bu turnuvalarda tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını yakalayan Türk takımı olmayı başardı.

Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor. West Ham United da Fenerbahçe gibi 19 maç kazandı. Union Saint-Gilloise ağlarına 3 gol gönderen Fenerbahçe, Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında ilk kez bir deplasman maçında 3 gol attı. Bu sezon Avrupa'da Union SG.'ye iç sahadaki ilk mağlubiyetini 3-0'lık skorla yaşatan Fenerbahçe, 2023-2024'te bu deplasmanda çıktığı bir resmi maçta 3 gol atan ilk takım oldu.

MUTLU SON ÇOK YAKIN
Ülke puanında 9. sıraya yerleşen Türkiye, 2025-26 sezonunda Devler Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gerekli olan ilk 10 sıra hedefinde mutlu sona yakın. İskoçya'nın Türkiye'yi geçmesi için F.Bahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi, Rangers'ın da final oynaması ve finale dek oynayacağı 5 maçın 4'ünü kazanması gerekiyor.

55. SIRAYA YÜKSELDİ
Fenerbahçe, Union SG. galibiyeti ile son 5 senede kendi adına en çok ülke puanı katkısı verdiği yılı geride bıraktı. Fenerbahçe'nin bu sene kazandırdığı ülke puanı 4.500. Kulüpler sıralamasında ise 55. sıraya yükselmiş durumda. Bu da gelecek sezon seri başı olma adına önemli.

ÇOK ZORLU FİKSTÜR: 18 GÜN-6 MAÇ
Union SG.'yi ilk maçta 3-0 yenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale göz kırptı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdığı taktirde Nisan ayında 18 günde tam 6 karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe, Nisan ayında Galatasaray ile Süper Kupa maçında karşılaşacak. Ayrıca Avrupa ve lig maçları oynayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu Bden B+ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı
Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Uzmanlardan Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı
Galibiyetin perde arkasını açıkladı: İsmail Kartal öğrencilerine SG. Gilloise’yi ezberletti! Sonra da zafer geldi
Turgut Altınok’tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun
ÖZEL | Okan Buruk’tan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! Saçlarını gördüğümde...
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu
Galatasaray’dan Rize’ye yarım düzine gol! Zirveye Demir’ledi!
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP’li İmamoğlu’nun ’sıfırdan metro’ yalanını çürüttü: Algı ve yalanlarınız gerçeği örtemez
SON DAKİKA