Avrupa fatihi Fenerbahçe

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe (%84.6), bu turnuvalarda tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını yakalayan Türk takımı olmayı başardı.

Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor. West Ham United da Fenerbahçe gibi 19 maç kazandı. Union Saint-Gilloise ağlarına 3 gol gönderen Fenerbahçe, Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında ilk kez bir deplasman maçında 3 gol attı. Bu sezon Avrupa'da Union SG.'ye iç sahadaki ilk mağlubiyetini 3-0'lık skorla yaşatan Fenerbahçe, 2023-2024'te bu deplasmanda çıktığı bir resmi maçta 3 gol atan ilk takım oldu.

MUTLU SON ÇOK YAKIN

Ülke puanında 9. sıraya yerleşen Türkiye, 2025-26 sezonunda Devler Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gerekli olan ilk 10 sıra hedefinde mutlu sona yakın. İskoçya'nın Türkiye'yi geçmesi için F.Bahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi, Rangers'ın da final oynaması ve finale dek oynayacağı 5 maçın 4'ünü kazanması gerekiyor.



55. SIRAYA YÜKSELDİ

Fenerbahçe, Union SG. galibiyeti ile son 5 senede kendi adına en çok ülke puanı katkısı verdiği yılı geride bıraktı. Fenerbahçe'nin bu sene kazandırdığı ülke puanı 4.500. Kulüpler sıralamasında ise 55. sıraya yükselmiş durumda. Bu da gelecek sezon seri başı olma adına önemli.

ÇOK ZORLU FİKSTÜR: 18 GÜN-6 MAÇ

Union SG.'yi ilk maçta 3-0 yenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale göz kırptı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdığı taktirde Nisan ayında 18 günde tam 6 karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe, Nisan ayında Galatasaray ile Süper Kupa maçında karşılaşacak. Ayrıca Avrupa ve lig maçları oynayacak.