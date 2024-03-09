8 milyon TL’lik servet

Sosyetik DJ Faruk Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette koluna taktığı saatle tüm dikkatleri üzerine çekti. Lüks yaşantısıyla boy gösteren Sabancı'nın lüks marka saatinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Kesenin ağzını açan sosyetik DJ, markanın katalog dışı olan modelinin fiyatının da 210 bin Euro (yaklaşık 8 milyon lira) olduğu gelen bilgiler arasında. Ulaşılması en zor olan modelin üzerinde 36 adet trapez kesim pırlanta mevcut. Saatin bir diğer özelliği ise özel seri olması. Saat koleksiyonunun yanı sıra gece gezmelerinde son model araçlarıyla da dikkat çeken DJ, geçtiğimiz günlerde de Bebek'te bir mekanda 20 milyon lira değerindeki lüks cipiyle görüntülenmişti. Aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Sabancı, Dilay Korkmaz ile ilişki yaşamış daha sonra ilişkilerini noktalamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN