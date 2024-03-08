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Thomas Meunier referans olacak

Trabzonspor’un gelecek sezon için yapacağı transfer çalışmalarında Meunier önemli bir rol oynayacak. Kulüple ilgili söylediği sözler referans olacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Thomas Meunier referans olacak

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Trabzonspor'da devre arası kadroya katılan tek isim olan Thomas Meunier, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Trabzonspor'daki imkanları Dortmund kulübünde bile görmüyoruz" ifadesini kullandı. Kendisine şehir ve kulüp ile ilgili sorular yönelten birçok kişiye de oldukça olumlu sözler sarf etti.

TECRÜBELİ İSİMLERE ÖRNEK
Tecrübeli oyuncunun tavrını transfer sürecinde de aktif bir şekilde kullanmak isteyen Trabzonspor, özellikle sezon sonunda takıma katmayı planladığı tecrübeli ve önemli isimlere Meunier'in performansı ve açıklamalarını örnek gösterecek. Bordo-Mavili teknik ekibinin talebi doğrultusunda sezon sonunda genç oyuncuların yanı sıra Meunier tarzı tecrübeli isimlerin de transfer edilmesi planlanıyor.

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