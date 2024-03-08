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Hadise aşk iddialarına sert çıktı!

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile samimi şekilde görüntülenmişti. Güzel popçu aşk iddialarına sert çıktı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Hadise aşk iddialarına sert çıktı!

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Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından tarzıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin aşk hayatı da merak ediliyordu. Hadise, son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile samimi görüntülere imza atmıştı. Ayaydın'la o doyasıya eğlenen ve dans eden Hadise, o gece hakkındaki sessizliğini bozdu. Güzel popçu, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Havalimanına koruması ve yardımcısı ile gelen Hadise,gazetecilere makyajsız görüntü vermemek için yüzünü şapkası ile kamufle etmeye çalıştı.

GERGİN TAVIRLAR!
Gazetecilerin ısrarlı sorusuna bir hayli gerilen sanatçı, "Mert Ayaydın'la yeni bir ilişki yaşadığınız doğru mu?" sorusuna, "Ben arkadaşlarımla yemek yiyebilir ve sohbet edebilirim, kafanıza göre haber yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Hadise, "Peki bu haber yalan mı?" sorusuna ise cevap vermeden hızlı adımlarla uzaklaştı.

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