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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kupada finali hedefliyor

"Çok koşan, mücadele gücü çok yüksek bir takıma karşı oynadık. Günlerce evimize gitmedik. En küçük detayı bile atlamadık. Kazandık."

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kupada finali hedefliyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zorlu maça çok iyi hazırlandıklarını ve istedikleri galibiyeti alarak ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine çok iyi çalışmıştık. Çok koşan, mücadele gücü çok yüksek bir takıma karşı oynadık. Günlerce evimize gitmedik. En küçük detayı bile atlamadık. Kazandık. 90 dakika savaştık. Burada yer alan büyük taraftarımızın da desteğiyle net bir galibiyet almayı başardık. Planlamamızın tamamı tuttu. Hemen Pendikspor maçına hazırlanacağız. O mücadeleyi de kazanmak istiyoruz. Buradaki galibiyet hepimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek. Hem ligde hem Avrupa'da hedefimiz sonuna kadar gitmek. Süper Kupa ile birlikte üç kupaya da talibiz. Hepsini kazanacak gücümüz var" diye konuştu.

Oosterwolde'ye ayrı parantez açan İsmail Kartal, "Bizimle büyük gelişim kaydetti. Her oyuncumuz çok istekli ve elinden geleni yapıyor" dedi.

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