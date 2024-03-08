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60 saniyede maliyet tahmini

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
60 saniyede maliyet tahmini

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Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü'nden Doç. Dr. Şener Özönder ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Oktay Altun, 'Teknik Resimden Yapay Zeka Destekli Maliyet Tahmini Yazılımı Geliştirme Projesi' için çalışmalara başladı.

Proje ile işletmelerin üretmeyi planladıkları ürünler için maliyet tahmini ve uygun fiyatlandırma politikası belirleme süreçlerinin makine öğrenmesi ile hızlandırılması amaçlandı.. Doç. Dr. Şener Özönder, projeyi şöyle anlattı:

"Hedefimiz; üretim aşamasında ve maliyet tahmininde kullanılan parçalara ait teknik resimlerden geometri, metin ve parça görsellerini aynı anda işleyecek çok kipli bir makine öğrenmesi algoritması geliştirmek. Bu algoritmanın gömülü olduğu yazılım, işletmenin ERP sisteminden üretilecek ürünün teknik resmini çekecek. Yapay zekâ algoritması ile maliyet tahmini, enerji kullanımı, üretim süresi ve karbon salınımı gibi nicelikleri tahmin edecek ve sonuçları yine ERP sistemine geri iletecek. Böylece normalde manuel olarak yapıldığında 10 güne kadar süren maliyet tahmini analizleri, 60 saniyeye indirilecek."

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