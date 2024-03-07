Seksenler dizisinin yıldızı Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Korkunç kaza D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Mecidiyeköy istikametinde önceki akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Barista eğitiminden dönen ünlü oyuncu Efe Deprem (41), motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak kaza yapan 1 çocuk babası Deprem, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan oyuncu Deprem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Oyuncu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Efe Deprem'in cenazesi ağabeyi Mete Deprem tarafından teslim alındı. Oyuncu, yarın Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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