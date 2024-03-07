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Kartal'ın hedefi Lamptey

Onur ve Svensson’un yetersiz performansı sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Beşiktaş’ın Brighton forması giyen Tarıq Lamptey’i gündemine aldığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Kartal’ın hedefi Lamptey

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Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonlğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Portekizli teknik adam Fernando Santos'un, Onur Bulut ve Jonas Svensson'un performansını yetersiz görmesi üzerine Siyah- Beyazlılar'ın sağ bek transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Kartal'ın scout ekibinin ingiltere'ye gittiği ve burada Brighton forması giyen Ganalı sağ bek Tarıq Lamptey'i izlediği belirtildi. Beşiktaş'ın gündemine gelen Lamptey'in sezon sonuna kadar takip edileceği ve scout ekibinden olumlu raporlar gelmesi durumunda da sezon sonu için teklif yapılacağı ifade ediliyor. Bu sezon 17 maça çıkan 23 yaşındaki Ganalı oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 5 asiste imza attı. İngiliz ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunan oyuncuya güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor.

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