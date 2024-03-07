CHP bunu da yaptı! İstanbul’da seçmene seccade ve zikirmatik dağıttı

Yerel seçimlere çok az bir süre kalırken CHP ne yapacağını şaşırdı. CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu muhafazakar seçmenden oy alabilmek için seccade, zikirmatik ve Ramazan ayına özel takvim dağıtımına başladı.

Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy İlçesi'nde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı. İmamoğlu, daha önce "Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür" demişti. CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel de vatandaşlara "Merhaba komşum" afişiyle zikirmatik ve Ramazan ayına özel takvim dağıttı!