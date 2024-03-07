Başkan Erdoğan, Malatya’daki mitingde coşkulu kalabalığa seslendi!

Malatya bizi bugüne kadar hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. Pusulasını şaşıranı, Kandil'le demlenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum.



ENFLASYONU İNDİRECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Malatya'dan sonra Elazığ'da düzenlenen mitingde konuştu. Hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil edeceğiz" dedi.

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