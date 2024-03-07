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Airbus Türk tedarikçi desteğiyle uçuyor

Simon Ward, Türkiye, Airbus için stratejik bir iş ortağı. Uzun vadeli işbirliğimizi devam ettirmek için sektör paydaşlarıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Airbus Türk tedarikçi desteğiyle uçuyor

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Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, "Türkiye'de gövde parçalarından yakıt depolarına, kanatçıklardan perçinlere ve elektrik kablo tesisatlarına kadar çeşitli ürünler üreten, farklı büyüklükte 17 tedarikçimiz bulunuyor" dedi.

Ward, Covid-19 sonrasında hava yolculuğunun bu kadar hızlı şekilde iyileşmesinin pek çok kişiyi şaşırttığını belirterek, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden rotaların en hızlı artış yaşanan hava trafiği güzergahları arasında yer aldığını, İstanbul Havalimanı'nın bu büyümeyle başa çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlattı. Geçen yıl tüm iş kollarında güçlü siparişler aldıklarının altını çizen Ward, "THY'nin 220 adet Airbus uçağı siparişi dünya genelinde aldığımız en büyük siparişlerden biriydi ve 2023'teki sipariş defterimizi çok olumlu etkiledi" dedi.

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