Icardi’ye verilen 1 maçlık ceza sonrası ortalık karıştı! İki kulüp arasında mesaj savaşı yaşandı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, PFDK'nın kararıyla Ankaragücü karşısında yaptığı hareketten dolayı 1 maç men ve 19 bin 500 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. Tahkim Kurulu yapılan itirazı reddetti. Fenerbahçe resmi hesabından Icardi'nin fotoğrafının olduğu bir paylaşım yaptı.

Ardından Icardi, "Şampiyonluk fotoğrafı paylaşmak için 10 yıldır bekliyorlar" mesajını attı. Sonrasında Galatasaray, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe de "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız" mesajını yolladı.

G.SARAY'IN MAÇI SONRASI BİR MESAJ DAHA

Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin de günün sonunda "...Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı" şeklinde paylaşımda bulundu.

GERİLİM ARTIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ligin boyu kısaldıkça daha da gerimli bir hale geliyor. İki takım arasındaki mesaj savaşının en şiddetlilerinden birisi dün yaşandı. Mesaj savaşının yansımalarının olmasından da endişe ediliyor.



TRİBÜNDEN SESSİZ PROTESTO

Galatasaraylı taraftarlar, dün gece ilginç bir olaya imza attı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltıyı protesto için dün geceki maçın başında 3 dakika boyunca sessiz kaldılar ve tezahürat yapmadılar. Protestonun ardından taraftarlar, takımlarına destek verip galibiyeti kutladı.