SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Icardi'ye verilen 1 maçlık ceza sonrası ortalık karıştı! İki kulüp arasında mesaj savaşı yaşandı

Fenerbahçe, "Utanmaz harekete verilen 1 maçlık ceza" dedi. Galatasaray ise "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" yanıtını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Icardi’ye verilen 1 maçlık ceza sonrası ortalık karıştı! İki kulüp arasında mesaj savaşı yaşandı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, PFDK'nın kararıyla Ankaragücü karşısında yaptığı hareketten dolayı 1 maç men ve 19 bin 500 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. Tahkim Kurulu yapılan itirazı reddetti. Fenerbahçe resmi hesabından Icardi'nin fotoğrafının olduğu bir paylaşım yaptı.

Ardından Icardi, "Şampiyonluk fotoğrafı paylaşmak için 10 yıldır bekliyorlar" mesajını attı. Sonrasında Galatasaray, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe de "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız" mesajını yolladı.

G.SARAY'IN MAÇI SONRASI BİR MESAJ DAHA
Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin de günün sonunda "...Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı" şeklinde paylaşımda bulundu.

GERİLİM ARTIYOR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ligin boyu kısaldıkça daha da gerimli bir hale geliyor. İki takım arasındaki mesaj savaşının en şiddetlilerinden birisi dün yaşandı. Mesaj savaşının yansımalarının olmasından da endişe ediliyor.

TRİBÜNDEN SESSİZ PROTESTO
Galatasaraylı taraftarlar, dün gece ilginç bir olaya imza attı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltıyı protesto için dün geceki maçın başında 3 dakika boyunca sessiz kaldılar ve tezahürat yapmadılar. Protestonun ardından taraftarlar, takımlarına destek verip galibiyeti kutladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini almanız mümkün
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne?
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum’un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
SON DAKİKA