Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 puanı taraftarlara hediye etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zor bir karşılaşmayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

ÇAĞLAR'LA KONUŞTUM 'PENALTI VAR' DEDİ

İsmail Kartal, "Bir tane gol pozisyonları var. Başka pozisyon vermedik. Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi talnız bırakmadılar. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum" dedi. Kartal tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgiliyse "Çağlar'la konuştum. Bana, 'Hocam elle oynamasaydı ben vuracaktım penaltı var' dedi. Krunic kapasitesinin altında oynuyor düzelecek" diyerek sözlerini bitirdi.

GÜNDEMİ SARSAN PENALTI

F.Bahçe'nin kazandığı penaltı öncesi ve sonrasıyla çok tartışıldı. 89'da Çağlar'ın, Da Costa'ya müdahalesine 'devam' denildi. Ardından Thomas, Oosterwolde'yi faulle durdurdu.

Serbest vuruşun ardından top ceza sahasına düşüp dışarı çıktı. Ardından VAR, pozisyonu incelemek üzere hakem Cihan Aydın'ı çağırdı. Aydın, Yunus Emre'nin elle oynadığına hükmetti ve penaltıyı verdi. Maç sonu G.Saray'dan "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" açıklaması geldi. F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki ise, "Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik" cevabını verdi. G.Saray bir açıklama daha yayınlayıp TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.



MERT HAKAN: BU SENE HİSSEDİYORUZ

Mert Hakan, frikikten gol atıp dengeyi getirdi maç sonu "Dün idman sonu Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gittim. Bu sene olacak gibi hissediyoruz. F.Bahçe bütün olduğunda kimse yıkamaz" dedi.



TOP ELİME DEĞMEDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, oyuncusu Yunus Emre ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Uğurlu, "Yunus Emre bana, 'Top elime değmedi zaten kolumu çektim. Topun geldiğini hissetmedim bile' dedi. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı ve aldılar" diye konuştu.



FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN ŞOKU

Fenerbahçe'de en başarılı sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci'den kötü bir haber geldi. Milli futbolcu, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı ve kadroya alınmadı. 28 yaşındaki yıldızın arka adalesinde yırtık olduğu ifade edildi. İrfan Can Kahveci'nin 2 ila 4 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, 2 hafta içinde kupada Ankaragücü ile ligde ise Hatay (D) ve Pendik'le oynayacak. Eğer iyileşme süreci 1 ayı bulursa bu maçlara ek olarak ligde Trabzonspor (D) ile Adana Demir ve Avrupa'da iki U.S. Gilloise karşılaşmalarında İrfan Can oynayamayacak.



RADE KRUNIC'E PROTESTO

Fenerbahçe'de taraftarların hedefindeki isim Rade Krunic... Bosna Hersekli futbolcu, etkisiz geçen ilk yarının sonunda taraftarlarca yuhlandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu iki hafta önce Kadıköy'de oynanan ve 2-2 biten Alanyaspor maçında yaptığı hata nedeniyle tepki çekmişti. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa karşısındaki temassız oyunu ve ağır kalması eleştirildi. Krunic, 60. dakikada yerini Szymanski'ye bırakırken de ıslıklanarak oyun alanını terk etti.



FENER DE İSYAN ETTİ

Fenerbahçe, 73. dakikada penaltı bekledi. Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasında Jackson Porozo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın VAR ile iletişime geçip oyunu devam ettirdi.