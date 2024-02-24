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En yahşi takım: Azerbaycan temsilcisi Karabağ Avrupa'da tarih yazdı

2008 yılından bu yana takımın başında olan ve bu sezon sadece 1 milyon Euro transfer harcaması yapan Kurban Kurbanov kendisiyle röportaj yapan spiker ile birlikte gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
En yahşi takım: Azerbaycan temsilcisi Karabağ Avrupa’da tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Azerbaycan temsilcisi Karabağ deplasmanda 4-2 kazandığı maçın rövanşında sahasında Portekiz ekibi Braga'ya uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 6-5'lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı. Karabağ'da Cafarguliyev, 57'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Buna rağmen mücadeleden yılmayan Karabağ uzatmalara giden maçta turu geçen taraf oldu. Karşılaşma sonrasında Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov gözyaşlarını tutamadı.

Bu arada Braga önünde tarih yazan Karabağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu sezon çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Bundesliga lideri Bayer Leverkusen ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 7 Mart'ta Azerbaycan'da oynanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 14 Mart'ta Almanya'da yapılacak.

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