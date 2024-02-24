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Beşiktaş Süper Lig'in iki yıldızını transfer listesine ekledi

Siyah- Beyazlılar, Gaziantep’te kiralık olarak forma giyen Romen golcü Denis Dragus ve Sivasspor’un forveti Rey Manaj’ı yakından takip ediyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
Beşiktaş Süper Lig’in iki yıldızını transfer listesine ekledi

Beşiktaş gelecek sezon için golcü arayışlarına başladı. Siyah- Beyazlılar, Süper Lig'in iki yıldız golcüsünün peşine düştü. Kartal, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 10 gol ve 1 asiste imza atan Denis Dragus ile yakından ilgileniyor. Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Romen golcünün bonservisi ise Standart Liege'de... Dragus'un Standart Liege ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Beşiktaş'ın hedefindeki bir başka isim ise Sivasspor forması giyen Rey Manaj... 26 yaşındaki Arnavut golcü bu sezon 22 maçta 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Sivasspor ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da iki golcü için yönetime onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin iki oyuncu için yakın zamanda kulüpleriyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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