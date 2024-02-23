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Salih'e Lazio kancası: İtalyanlar Beşiktaş'ın orta sahası için geri sayıma geçti

Türk ekiplerini yakından takip eden Lazio Kulübü, Beşiktaş’tan Salih Uçan’a gözünü dikti. Çizme basını, Lazio’nun Kartal ile henüz kontrat uzatmayan 30 yaşındaki orta saha için yakında harekete geçeceğini yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Salih’e Lazio kancası: İtalyanlar Beşiktaş’ın orta sahası için geri sayıma geçti

Beşiktaş'ta gözler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimlerden biri olan Salih Uçan'ın geleceğine çevrildi. Siyah-Beyazlılar ile kontrat uzatma görüşmeleri süren deneyimli futbolcuya İtalya'dan da talip çıktı.

LAZIO TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
İtalya'daki iddialara göre; Türk kulüplerindeki yıldızları yakından takip ettiği bilinen Lazio'nun, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamayı planladığı ve yakın zamanda harekete geçeceği yazıldı. Kartal ile yeni sözleşme imzalamayan Uçan'ın daha önce Çizme'de Empoli ve Roma gibi takımlarda da oynadığı ve Serie A'ya yabancı olmadığı da hatırlatıldı.

19 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 3 gol atan Salih Uçan, 3 de asist yaptı ve 6 gole direkt etki etti. Salih Uçan, Beşiktaş'ta toplamda ise 76 maçta 6 gol, 13 asist katkısı sundu. Daha önce Alanya, Fenerbahçe, Buca, Sion, Empoli, Başakşehir ve Roma'da oynayan Salih Uçan'ın menajeriyle önümüzdeki haftalarda Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın masaya oturmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

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