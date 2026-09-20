Fransa'da ortalık karıştı! Olaylar gece boyu devam etti: 8 polis yaralandı, 20 araç ateşe verildi
Fransa'nın Saint-Pierre-des-Corps kasabasında polis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu bir gencin ağır yaralanmasıyla başlayan olaylar sabaha kadar sürdü. Çatışmalarda 8 polis yaralanırken, yaklaşık 20 araç ateşe verildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Fransa'nın orta kesimindeki Centre-Val de Loire vilayetine bağlı Indre-et-Loire bölgesinde yer alan Saint-Pierre-des-Corps kasabasında, polis aracı ile motosikletin karıştığı kaza sonrasında gerginlik sabaha kadar devam etti.
FRANSA KARIŞTI: ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Yerel basın ve yetkililerin aktardığı bilgilere göre olaylar, 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece saatlerinde, kasabadaki bir alışveriş merkezi yakınlarında, La Rabaterie mahallesinde patlak verdi.
Akşam saatlerinin başında güvenlik güçleri, bölgede motosikletiyle akrobatik hareketler yapan bir genci durdurmak üzere müdahalede bulundu. Bu esnada genç bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Yaşanan kovalamaca sırasında polis ekiplerinin kullandığı resmi araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet polis aracının ön kısmına sıkışırken, iki tekerlekli aracın genç sürücüsü bacağından ağır şekilde yaralandı.
8 POLİS YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, gencin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma kapsamında polis aracını kullanan sürücü memur gözaltına alındı.
Kazanın hemen ardından polise tepki gösteren gruplar ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Çeşitli mahallelerde ve konutların çok yakınında havai fişek ve havan mermileri atıldı.
Gece boyu devam eden olaylarda yaklaşık 20 araç ateşe verildi, çöp konteynerleri ve otobüs durakları yakıldı. Öfkeli kalabalık polis ekiplerine saldırdı.
OLAYLAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ
Bölgeye yaklaşık 100 polis ve jandarma sevk edildi.
Olaylarda 1'i ağır olmak üzere toplam 8 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Mahalle sakinleri büyük bir şok ve korku yaşadıklarını ifade ederken, yetkililer yaşananların ardından 3 ayrı soruşturma açıldığını duyurdu.