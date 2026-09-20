Fransa'nın orta kesimindeki Centre-Val de Loire vilayetine bağlı Indre-et-Loire bölgesinde yer alan Saint-Pierre-des-Corps kasabasında, polis aracı ile motosikletin karıştığı kaza sonrasında gerginlik sabaha kadar devam etti.

Olaylarda 8 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) FRANSA KARIŞTI: ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ Yerel basın ve yetkililerin aktardığı bilgilere göre olaylar, 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece saatlerinde, kasabadaki bir alışveriş merkezi yakınlarında, La Rabaterie mahallesinde patlak verdi. Akşam saatlerinin başında güvenlik güçleri, bölgede motosikletiyle akrobatik hareketler yapan bir genci durdurmak üzere müdahalede bulundu. Bu esnada genç bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis ekiplerinin kullandığı resmi araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet polis aracının ön kısmına sıkışırken, iki tekerlekli aracın genç sürücüsü bacağından ağır şekilde yaralandı.