KARA PARAYLA SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETTİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün Türkiye'de gerçekleşen seçim süreçlerine müdahale etmeye çalıştığı tespit edildi.

Dijital materyaller, şahit beyanları ve mali analiz raporlarıyla desteklenen dosyada, örgüt mensuplarının seçim sonuçlarını ve siyasi atmosferi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla organizasyonel ve finansal faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.

Başsavcılık, seçim güvenliğini ve milli iradeyi hedef alan bu girişimlere ilişkin incelemenin çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının 4. dalgasında, yapının seçim süreçlerini finansal ve organizasyonel olarak yönlendirmeye çalıştığı belirlendi.