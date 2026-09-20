Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon: 30 gözaltı kararı, 23 şirkete kayyum! Seçimlere müdahaleye deşifre
Alihan Kuriş liderliğindeki suç yapılanmasının yurt içi ve yurt dışı finansal trafiğini deşifre eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. Kara para aklama mekanizmalarının ve seçim süreçlerini manipüle etmeye dönük finansal adımların tespit edildiği tahkikatta, şüphelilere ait şirketlere yönelik yargı kararı uygulandı. Yurt dışı yardım konvoylarında saklanan nakit akışının belgelendiği dosyada, suç örgütüyle irtibatlı 23 şirkete kayyum atanarak mal varlıklarının denetim altına alınması sağlandı. Gözaltı ve kayyum atanan şirketlerin listesi Takvim.com.tr'de.
Kurişçilerin Türkiye'de siyasi dengeleri kayıt dışı sermaye gücüyle manipüle etmeyi hedefleyen organize ağının perde arkasındaki mali trafiği deşifre oldu.
KARA PARAYLA SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETTİLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün Türkiye'de gerçekleşen seçim süreçlerine müdahale etmeye çalıştığı tespit edildi.
Dijital materyaller, şahit beyanları ve mali analiz raporlarıyla desteklenen dosyada, örgüt mensuplarının seçim sonuçlarını ve siyasi atmosferi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla organizasyonel ve finansal faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.
Başsavcılık, seçim güvenliğini ve milli iradeyi hedef alan bu girişimlere ilişkin incelemenin çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.
YARDIMLARIN İÇİNE PARA GİZLEYİP YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER
Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik 20 Eylül sabahı saat 06.00 itibarıyla başlatılan 4. dalga operasyon kapsamında, şebekenin karmaşık mali mekanizması deşifre edildi.
Şüphelilerin "suç örgütü kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri kaydedildi.
Örgütle iltisaklı kişi ve şirketlerin, yurt içi ve yurt dışı para hareketlerini koordine ettiği, ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların değerinin altında bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği belirlendi.
Yurt dışına gönderilen insani yardım sevkiyatlarının içerisine gizlenen nakit paraların, lojistik firmaları ve özel kuryeler vasıtasıyla ülke dışına çıkarıldığı aktarıldı.
Mali transferlerin çevrim içi ödeme yöntemleriyle kamufle edildiği, işlemlerin resmiyet kazanması amacıyla danışmanlık adı altında sahte süreçler işletildiği anlaşıldı.
AVUKATLAR GİZLİ HABERLEŞME AĞININ BAŞINDA
Soruşturmada örgütün yargı ayağındaki irtibatlarına yönelik ayrı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Kendilerine tanınan yasal savunma hakkının sınırlarını aşarak şebekenin gizli haberleşme ağını yönettiği öne sürülen avukat yapılanması inceleme altına alındı.
Suç örgütünün sevk ve idaresinde rol üstlenen, örgütsel talimatların aktarılması amacıyla gizli buluşmalar gerçekleştiren avukatlara ilişkin iddiaların titizlikle değerlendirildiği aktarıldı.
30 GÖZALTI KARARI 23 KAYYUM
Soruşturma çerçevesinde 20 Eylül sabahı Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlar icra edildi.
Haklarında yakalama kararı bulunan 30 şüphelinin ikamet ve iş adreslerinde aramalar gerçekleştirilirken, suç gelirlerinin aktarıldığı belirlenen 23 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atandı.
Emniyet birimlerinin gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.
GÖZALTI LİSTESİ
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin isimleri şöyle kaydedildi:
- Recep Tutuş
- Selim Aktaş
- Ali Aydoğan
- Mustafa Kösemul
- Necati Şahin
- Şaban Kaya
- Ziyaeddin Balcı
- Mustafa Avcı
- Mehmet Dursun
- Mehmet Bilgehan Gülşen
- Cengiz Bıyık
- Emre Öztürk
- Hilmi Enes Öncel
- Mustafa Murad Türkbeyler
- Ramazan Lafcı
- Ramazan Yumaklı
- Mustafa Öğdür
- Mustafa Uysal
- Yüksel Uçar
- Sinan Bulat
- Nurettin Kaya
- Recep Duman
- Enes Duman
- İlyas Çiçek
- Mehmet Bulat
- Ali Bulat
- Latifhan Bulat
KAYYUM LİSTESİ
Kayyum atanmasına karar verilen 23 şirketin listesi şöyle:
- Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
- Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
- Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.
- Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
- Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.
- Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
- Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.
- Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
- Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
- Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ
- Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Melt Dış Ticaret AŞ
- MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ
- Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ
- Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
- Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
- Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.
- Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
- Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASININ GENEL BİLANÇOSU
13 Ağustos tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında Alihan Kurşiş soruşturmasının genel bilançosu şöyle:
- 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
- 74 şirkete kayyum atandı.
- 80 şüpheli tutuklandı.
- 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.