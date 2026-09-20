Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin infaz emrinin verilmesinden iki gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli şekilde can verdi KOZİNOĞLU VE KURTLAR VADİSİ PUSU... FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken, Kaşif Kozinoğlu soruşturması bu durumun izdüşümlerini taşıyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. 136. bölümdeki bir sahnede "Kaşifoğlu! Azrail'in benim. Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" denildi. Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görülüyor.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kaşifoğlu karakteri 8 Aralık 2011'de spor yaptıktan sonra iğneyle öldürüldü. Bu da FETÖ'nün dergi ve gazetelerin yanı sıra dizileri de hedef saptırmak için kullandığını gözler önüne serdi.





FETÖ DİZİLERE NASIL MUSALLAT OLDU?



Kurtlar Vadisi dizisi ile FETÖ arasındaki ilişki iddiaları yeniden tartışmaya açılırken gözler Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın 11 Nisan 2017 tarihli iddianamesine çevrildi. Terör örgütü liderinin TV dizisi senaryolarından hediye seçimlerine kadar her alana müdahale ettiğini belgeleyen dosya, medya yapılanmasındaki gizli talimat zincirini gözler önüne serdi.



Tuncay iddianamede şu detaylara yer verdi:



"Terör örgütü lideri Gülen, gazete ve televizyon yayınlarının politikasından, ziyarete gelen iş adamlarına verilecek hediyeye, ölen iş adamına taziye mesajı yayınlamadan, Afrika'da seçilen ve göreve gelen devlet başkanına gönderilecek kutlama mesajına, bankanın kurtarılması için örgüte yapılacak çağrıya, işledikleri suçtan tutuklanan polislere cesaret vermeden, ülkenin siyasi tercihlerine, seçimde oyların hangi partiye hangi şartlarda verileceğinden, televizyon film senaryosuna kadar örgütün her alanına hakimdir ve fiilen yönetmektedir. Örgüt ondan emir almadan hareket etmemektedir. Sağlık problemlerine ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, kendisine bağlı gazetelerin yayın politikasından, TV'de yayınlanan bir dizinin senaryosuna, ziyaret edilecek bir iş adamına verilecek hediyeden, Afrika'daki bir devlet görevlisine gönderilecek kutlama mesajına kadar kendisinden talimat alınan bir lider konumundadır. Çeşitli internet sitelerinde yer alan ses kayıtlarından da bu durum açıkça anlaşılmaktadır."