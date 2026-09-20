Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ "Aksiyon"u! Kurtlar Vadisi'nde "paralel" sahne: Ekrem Dumanlı ve Haşim Özcan böyle hedef saptırdı
Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ sistematik olarak hedef saptırdı. 21 Kasım 2011 tarihli Aksiyon Dergisi'nde FETÖ'cü Haşim Söylemez, "Asla çözülemeyecek ölümler bunlar" ifadelerini kullandı. Aynı gün FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı Zaman'da "Gizli tanık olmasın diye öldürüldü" satırlarını kaleme aldı. Öte yandan o dönemki Aksiyon Dergisi ile Kurtlar Vadisi Pusu arasındaki paralellik dikkat çekiyor. Söylemez'in "Kozinoğlu spor sonrası kalp krizi geçirmeye başladı" iddiasından günler sonra Kurtlar Vadisi Pusu'da aynı sahne işlendi. Kaşifoğlu karakteri spor sonrası iğne ile öldürüldü. Nitekim Ekrem Dumanlı'nın da zaman zaman Pana Filmi ziyaret ettiği konuşuluyor.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıkarken FETÖ'nün o dönem nasıl hedef saptırdığı deşifre oldu.
FETÖ yayın organları Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nde Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin aynı gün yayınlanan yazıların paralelliği FETÖ'nün hedef saptırma çalışmalarını gün yüzüne çıkarıyor.
FETÖ'CÜ HAŞİM SÖYLEMEZ BÖYLE HEDEF SAPTIRDI: ASLA ÇÖZÜLEMEYECEK ÖLÜM BUNLAR
Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 8 gün sonra (21 Kasım 2011) yayımlanan Aksiyon Dergisi'nin 886. sayısında FETÖ'cü Haşim Söylemez "Hayalet MİT'çinin ölümünde alfa radyoaktivite şüphesi" başlıklı makale yayımladı.
Kozinoğlu'nun yiyecek veya içeceğine, tetkikler sonucunda ortaya çıkması zor olan 'alfa radyoaktivite' isimli bir madde atıldığı iddiasını ortaya attı.
Kozinoğlu'nun spor sonrası kalp krizi geçirmeye başladığı belirtilerek "Bir atom küçüklüğünde olan bu maddenin vücuda girdikten sonra yaptığı en büyük etki, kalp krizine yol açmak. Kilit nokta burası. Aslında asla çözülemeyecek ölümler bunlar" denildi.
EKREM DUMANLI'DAN ALGI OPERASYONU
FETÖ'cü Ekrem Dumanlı yayın yönetmeni olduğu Zaman Gazetesi'ndeki köşesinde Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "Kozinoğlu 'gizli tanık' olacak, itiraflarda bulunacak, bildiklerini anlatacaktı; bundan korkanlar onu öldürmüş olabilir" ifadelerini kullandı.
Hem Söylemez hem de Dumanlı'nın o dönem kaleme aldığı yazılar FETÖ'nün hedef şaşırtma taktiğiyle yayınlattığı değerlendiriliyor.
KOZİNOĞLU VE KURTLAR VADİSİ PUSU...
FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken, Kaşif Kozinoğlu soruşturması bu durumun izdüşümlerini taşıyor.
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. 136. bölümdeki bir sahnede "Kaşifoğlu! Azrail'in benim. Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" denildi. Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi.
Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görülüyor.
FETÖ'CÜ SÖYLEMEZ YAZDI GÜNLER SONRA KURTLAR VADİSİ'NDE YAYINLADI
Öte yandan FETÖ'cü Haşim Söylemez'in Kozinoğlu'nun spor sonrası kalp krizi geçirmeye başladığını iddia ettiği yazısından günler sonra Kurtlar Vadisi Pusu'da aynı sahnenin işlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Söylemez, 21 Kasım 2011'de bahse konu yazıyı kaleme aldı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kaşifoğlu karakteri 8 Aralık 2011'de spor yaptıktan sonra iğneyle öldürüldü. Bu da FETÖ'nün dergi ve gazetelerin yanı sıra dizileri de hedef saptırmak için kullandığını gözler önüne serdi.
"EKREM DUMANLI PANA FİLMİ ZİYARET EDERDİ"
Osman Sınav'ın diziden el çektirilmesi sonrası dizinin yapımını devralan Pana Film'in FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı ile temas kurduğuna yönelik iddialar ise gündeme bomba gibi düştü.
Aytunç Erkin konuya ilişkin "Ekrem Dumanlı'nın zaman zaman Kurtlar Vadisi Pusu'yu çeken Pana Filmi ziyaret ettiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.
FETÖ DİZİLERE NASIL MUSALLAT OLDU?
Kurtlar Vadisi dizisi ile FETÖ arasındaki ilişki iddiaları yeniden tartışmaya açılırken gözler Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın 11 Nisan 2017 tarihli iddianamesine çevrildi. Terör örgütü liderinin TV dizisi senaryolarından hediye seçimlerine kadar her alana müdahale ettiğini belgeleyen dosya, medya yapılanmasındaki gizli talimat zincirini gözler önüne serdi.
Tuncay iddianamede şu detaylara yer verdi:
"Terör örgütü lideri Gülen, gazete ve televizyon yayınlarının politikasından, ziyarete gelen iş adamlarına verilecek hediyeye, ölen iş adamına taziye mesajı yayınlamadan, Afrika'da seçilen ve göreve gelen devlet başkanına gönderilecek kutlama mesajına, bankanın kurtarılması için örgüte yapılacak çağrıya, işledikleri suçtan tutuklanan polislere cesaret vermeden, ülkenin siyasi tercihlerine, seçimde oyların hangi partiye hangi şartlarda verileceğinden, televizyon film senaryosuna kadar örgütün her alanına hakimdir ve fiilen yönetmektedir. Örgüt ondan emir almadan hareket etmemektedir. Sağlık problemlerine ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, kendisine bağlı gazetelerin yayın politikasından, TV'de yayınlanan bir dizinin senaryosuna, ziyaret edilecek bir iş adamına verilecek hediyeden, Afrika'daki bir devlet görevlisine gönderilecek kutlama mesajına kadar kendisinden talimat alınan bir lider konumundadır. Çeşitli internet sitelerinde yer alan ses kayıtlarından da bu durum açıkça anlaşılmaktadır."