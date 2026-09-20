ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürece ilişkin karar aşamasında olduğunu belirten Trump, yakın gelecekte önemli gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

"KARAR VERME AŞAMASINDAYIM"

Gündeme dair konuşan Trump, İran konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" ifadelerini kullandı.