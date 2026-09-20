Trump İran için karar aşamasında! “Çok büyük şeyler olacak” deyip Pezeşkiyan görüşmesine kapıyı açtı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran savaşına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Karar verme aşamasında olduğunu belirten Trump, “Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, BM Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürece ilişkin karar aşamasında olduğunu belirten Trump, yakın gelecekte önemli gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.
"KARAR VERME AŞAMASINDAYIM"
Gündeme dair konuşan Trump, İran konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" ifadelerini kullandı.
PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE AÇIK KAPI
Trump, diplomasi seçeneğine ilişkin de mesaj verdi. ABD Başkanı, BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
Trump'ın açıklamalarıyla birlikte gözler, ABD'nin İran konusunda vereceği karara ve BM Genel Kurulu'nda olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesine çevrildi.